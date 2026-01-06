Glätte-Unfall auf der A9 Richtung München: Zwei Verletzte, neun beschädigte Autos

Ein Fahrer verliert auf der A9 die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen die Leitplanke. Ein weiterer Zusammenstoß passiert - und mehrere Fahrzeuge sind dann nicht mehr fahrbereit.

Bei einem Unfall auf der glatten Autobahn 9 sind am Montagmorgen zwei Menschen verletzt und neun Fahrzeuge beschädigt worden. Zunächst sei ein Auto gegen die Leitplanke geprallt, beim Ausweichen seien zwei weitere Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Ein 35 Jahre alter Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und ein 36-Jähriger wurde leicht verletzt, wie es hieß. Sechs weitere Fahrzeuge fuhren demnach anschließend über Fahrzeugteile.

Der 36-Jährige fuhr den Angaben zufolge auf der A9 Richtung München. Bei Glätte habe er auf Höhe der Anschlussstelle Pegnitz (Landkreis Bamberg) die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sei gegen eine Leitplanke geprallt und schließlich zwischen der rechten und mittleren Spur zum Stehen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin.

Weiterer Unfall bei Ausweichversuch

Dahinter versuchte der 35 Jahre alte Fahrer, nach links auszuweichen. Sein Auto stieß dabei mit dem Wagen eines 64-Jährigen zusammen, das von hinten kam, wie es hieß. Der 35-Jährige und der 36-Jährige seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte die Sprecherin.

Sechs Fahrzeuge fuhren den Angaben zufolge danach über die Fahrzeugteile auf der Straße, wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 95.000 Euro. Die A9 war in Richtung München teilweise komplett gesperrt. Der Verkehr habe sich etwa eineinhalb Stunden gestaut, sagte die Polizeisprecherin.