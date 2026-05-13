Wie wird das Wetter am Vatertag in Deutschland? Für Ausflüge an Christi Himmelfahrt sind die Prognosen alles andere als ideal.

An Christi Himmelfahrt zieht es die Menschen in Deutschland ins Freie. Sie sind gemeinsam mit ihren Freunden und einem Bollerwagen unterwegs, machen am Vatertag einen Ausflug mit ihrer Familie oder genießen am liebsten den Feiertag entspannt im Park, Biergarten oder im Freibad. Doch lassen die Eisheiligen die Ausflüge in diesem Jahr ins Wasser fallen? Erste Prognosen zeichnen ein deutliches Bild.

Doch was sind die Eisheiligen überhaupt? Ihren Ursprung bilden die Namenstage von fünf katholischen Heiligen: Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia. Im umgangssprachlichen Gebrauch werden die Eisheiligen aber vor allem mit verschiedenen Bauernregeln verbunden. Sie besagen, dass in der Zeit vom 11. bis 15. Mai die letzten Frostnächte des Frühlings möglich sind.

Wetter am Vatertag: Kachelmann kritisiert Eisheiligen-Bauernregel

Diese Bauernregel ist sehr beliebt, wird aber auch von Experten kritisiert. "Es gibt keine Eisheiligen, schon seit Jahrhunderten nicht mehr", betont Jörg Kachelmann bei Linkedin. Er erklärt weiter: "Wie alle Gaga-Bauernregeln sind die Eisheiligen entstanden, indem es vor vielen Jahrhunderten über wenige Jahre eine zufällige Häufung von Kälterückfällen Mitte Mai gab." Dennoch hält sich die Bauernregel hartnäckig und viele Menschen glauben daran.

Doch wie wird das Wetter nun am Vatertag? Die Eisheiligen schlagen mit voller Kraft zu. "Die Nacht auf Himmelfahrt ist schon durchwachsen", erklärt Meteorologe . Dichte Wolken und Schauer prägen das Bild, dazu steigen die Temperaturen auf maximal 3 bis 7 Grad. "Oberhalb von 700, 800 Metern kann es im Süden auch Schnee und Schneeregen geben", kündigt Jung an. Gleichzeitig sind Bodenfrost und Glätte möglich.

Demnach sind die Temperaturen am 14. Mai mit Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad recht kühl. "Bei den vielen Festen im Freien braucht man schon ein bisschen einen Regenschutz", sagt Jung. Nach aktuellen Vorhersagen werden kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregenpotential erwartet. "Zwischendurch scheint auch mal die Sonne, aber es wird sehr wechselhaft", sagt Jung.

Wie wird das Wetter an Christi Himmelfahrt? Mai-Start war deutlich besser

"Das wäre ein ziemlich unterkühlter Vatertag – vor allem im Vergleich zum Maianfang", ordnet Jung ein. Am 1. Mai wurden in Cottbus zum Beispiel mehr als 29 Grad gemessen.

Wer am Vatertag einen Ausflug machen möchte, sollte das passende Schuhwerk anziehen. © Benjamin Westhoff (dpa)

Für die AZ hat Jung das Wetter am Vatertag in München und der Region einmal genauer unter die Lupe genommen. "Der Himmel zeigt sich überwiegend wolkig mit vielen grauen Abschnitten, immer wieder sind zeitweise Regenschauer nicht ausgeschlossen. Diese Schauer sind lokal begrenzt und meist nur von kurzer Dauer, doch sie sorgen dafür, dass der Vatertag nicht durchgängig trocken und sonnig verläuft", sagt er der AZ. Gewitter sind in den aktuellen Prognosen nicht erkennbar.

Wetter in München und Region am Vatertag: Experte rät zu Regenjacken

Die Temperaturen erreichen am Vatertag tagsüber maximal 11 Grad, in den Morgen- und Abendstunden bleibt es mit rund 7 bis 8 Grad recht frisch. "Damit liegt der Feiertag unter dem für Mitte Mai üblichen Temperaturniveau", ordnet Jung ein.

Sein Fazit: "Insgesamt dominieren wechselnde Wolkenfelder und gelegentliche Regenschauer den Tag, begleitet von einer leichten Brise. Wer an diesem Tag im Freien unterwegs ist, sollte daher witterungsangepasste Kleidung – etwa eine leichte Regen- oder Windjacke – einplanen, da der Feiertag eher unbeständig als spätsommerlich warm ausfällt."