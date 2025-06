Giftköder auf Übungsplatz ausgelegt – Hund verletzt

Ein Hund frisst ein Stück Wurst auf einem Hundeübungsplatz – mit fatalen Folgen.

Bad Birnbach

Ein Hund ist in Niederbayern vermutlich durch vergiftete Wurstköder verletzt worden. Der Vierbeiner befindet sich nun in tierärztlicher Behandlung, wie die Polizei mitteilte. Der 44-jährige Besitzer hatte sich am Mittag mit dem Hund auf einem Hundeübungsplatz in Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) aufgehalten, als der Hund einen der Köder entdeckte und fraß.

Da die Polizei den Angaben zufolge davon ausgeht, dass in dem Bereich weitere Giftköder ausgelegt worden sein könnten, rief sie Hundebesitzer und Eltern von Kleinkindern zu besonderer Vorsicht auf.