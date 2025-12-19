"Angezuckert": Gibt es weiße Weihnachten in Bayern?

Vor kurzem noch machte die Wetterprognose Meteorologen kaum Hoffnungen auf weiße Weihnachten in Bayern. Wie sieht es nun eine Woche vor dem Fest aus?

Die Prognose für weiße Weihnachten in Bayern ist schlecht, aber nicht hoffnungslos. "Vielleicht, mit etwas Glück, ist es draußen an Heiligabend etwas angezuckert, aber es wird eher keine weiße Weihnacht", sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Eine Woche vor dem Fest sei die Prognose auch eher unsicher. "Ich muss noch sehr in die Glaskugel schauen", sagte er und sprach von einer "Albtraumwetterlage für eine Prognose". "Es kann für Schnee reichen, muss aber nicht." Die Chancen stehen seinen Angaben zufolge in München etwas besser als in Würzburg oder Nürnberg.

Ostwind statt Westwind erhöht Chancen

Zunächst habe es allerdings so ausgesehen, als würde es zu den Feiertagen sieben bis zwölf Grad warm bei Westwind, doch inzwischen zeichne sich kalter Ostwind ab. Das bedeutet nach DWD-Angaben: "Es ist nicht komplett hoffnungslos."

Der Meteorologe geht davon aus, "dass irgendwas an Niederschlägen fällt". Was es ist - ob Regen, Schneeregen oder Schnee - das sei noch unklar. Seine Prognose: "Es schaut eher nach Schneegriesel aus."