AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Gibt es immer seltener: 120 Mitarbeiter der Bahn sind dafür aktuell noch in Bayern zuständig

Gibt es immer seltener: 120 Mitarbeiter der Bahn sind dafür aktuell noch in Bayern zuständig

Einige Mitarbeiter in Bayern kurbeln Bahnschranken noch immer per Hand. Warum das so ist – und was sich bald ändern könnte.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 4  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Im Jahr 2024 gab es in Bayern fast 3000 Bahnübergänge. (Symbolbild)
Im Jahr 2024 gab es in Bayern fast 3000 Bahnübergänge. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Zug kommt, die Bahnschranken senken sich. Meistens passiert das automatisch. In Bayern gibt es aber noch immer einige Dutzend Bahnübergänge, die per Hand heruntergelassen werden müssen. Rund 120 Mitarbeiter sind im Freistaat laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn für die Steuerung solcher Schranken zuständig. 

Die meisten manuellen Schranken befinden sich demnach an ländlichen Standorten mit wenig Verkehr. Sie zeichneten sich vor allem durch ihre Langlebigkeit aus, sagt die Sprecherin. Es würden trotzdem immer weniger – die Deutsche Bahn setze auf eine Umrüstung, "wo es betrieblich und technisch sinnvoll ist". Allein in den nächsten fünf Jahren solle "eine niedrige zweistellige Zahl" von ihnen entweder ganz verschwinden oder mit einer automatischen Steuerung aufgerüstet werden. 

Warum gibt es gerade an Bahnübergängen so viele Unfälle? 

An Bahnübergängen kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen. Im Jahr 2024 gab es in Bayern der DB-Statistik zufolge 39 solcher Fälle. Mehr als 95 Prozent der Unglücke an Übergängen passieren demnach aus Unaufmerksamkeit, Leichtsinn oder Unwissen. 2024 gab es der Statistik zufolge im Freistaat insgesamt 2.895 Bahnübergänge – so viele wie in keinem anderen Bundesland. 

Um zu entscheiden, ob ein Umbau eines Bahnübergangs nötig ist, finden laut Sprecherin regelmäßige "Verkehrsschauen" statt – unter anderem mit Beteiligten der Deutschen Bahn, der Verkehrsbehörde und der Bundespolizei. Nach Unfällen gebe es immer Sonderschauen. 

In der Sicherheit würden sich manuelle Bahnschranken jedoch nicht von ihren automatischen Pendants unterscheiden – es gelten dieselben Vorgaben. Auch die finanziellen Mittel für die Instandhaltung fielen gleich aus. Der einzige Unterschied: die Personalkosten. Die könnten jedoch nicht pauschal eingeschätzt werden, so die Sprecherin.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Mobilitätsfreund vor einer Stunde / Bewertung:

    Die seltensten technische Bahnübergangssicherung ist die Anrufschranke. Auch diese werden immer weniger.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Monika1313 vor 5 Stunden / Bewertung:

    Ich verstehe, dass bei der Bahn das mit den Personalkosten niemand berechnen kann, aber es wäre grundsätzlich möglich.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FredC2 vor 4 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Monika1313

    Vielleicht sind das ja auch Vorruhestandjobs,
    also wenn es den Lokführeren oder sonst wem zu stressig wird,wechselt man auf so einen Posten. Wäre also 'ne Art Sozialmaßnahme.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.