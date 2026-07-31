Gewitter im Anmarsch – bis zu 38 Grad in Bayern

Nach neuem Hitzerekord in Kitzingen kündigen Meteorologen Gewitter und Abkühlung an. Wie das Wetter in Bayern und München weitergeht.

Auch am Freitag wird es nochmal heiß in Bayern, aber die Unwetter sind im Anmarsch.

München

Nach einem extrem heißen Donnerstag wird es auch am Freitag in Bayern noch einmal hochsommerlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Temperaturen von bis zu 38 Grad an. Das heiße Wetter sorgt auch einmal mehr für Gewittergefahr im Freistaat, örtlich könnte es Unwetter geben.

Neue Rekorde sind allerdings nicht in Sicht. Am Donnerstag hatte wieder einmal das unterfränkische Kitzingen nach vorläufigen Messwerten einen Hitzerekord aufgestellt. 40,4 Grad wurden dort vom DWD gemessen – der bislang höchste Wert an einem Juli-Tag im Freistaat.

Bereits im Juni hatte Kitzingen zwei Rekorde aufgestellt. An zwei Tagen nacheinander wurden jeweils 40,8 Grad gemessen und damit der vorläufige Hitzerekord für den Freistaat aufgestellt. Die Stadt gilt als Bayerns Hitze-Hotspot.

Schwülwarme Bedingungen am Wochenende

Zum Wochenausklang kann es am Freitag in Bayern Gewitter mit Schauern oder Hagel und teilweise auch Sturmböen geben. Auch am Samstag und Sonntag werden weiterhin Schauer und Donner erwartet, wobei die Temperaturen etwas sinken und die Höchstwerte etwa zwischen 26 Grad im Vogtland und 34 Grad im Süden des Freistaats liegen sollen. Nach Angaben der Meteorologen werden die Menschen in verschiedenen Regionen entsprechend mit schwülwarmen Bedingungen zu kämpfen haben.

Das Wetter in München

In München wird es am Freitag noch einmal hochsommerlich. Bis zum Nachmittag scheint überwiegend die Sonne, die Temperaturen steigen auf bis zu 36 Grad. Am Abend ziehen mehr Wolken auf, später sind auch Gewitter möglich. Am Samstag folgt die Abkühlung: Nach einem freundlichen Start werden im Tagesverlauf vereinzelt leichte Regenschauer erwartet, die Höchstwerte liegen dann nur noch bei etwa 29 Grad. Am Sonntag bleibt es bewölkt bei Temparaturen bis zu 30 Grad. Regen wird dann nicht mehr erwartet.