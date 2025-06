Gewalttat in Alzenau - was wir wissen und was nicht

Zwei Frauen liegen in Unterfranken tot in einem Haus. Ein Mann wird festgenommen. Einen Tag später äußert sich die Polizei zu neuen Details. Doch einiges ist noch unklar.

Alzenau

Im unterfränkischen Alzenau bei Aschaffenburg werden zwei Frauen tot in einem Haus gefunden. Ein Mann steht unter Tatverdacht. Was wir wissen - und was nicht.

Was wir wissen

Verdächtiger: Unter Tatverdacht steht ein 66 Jahre alter Mann, der noch am Tatort festgenommen wurde. Er soll sich auch selbst verletzt haben und befindet sich darum derzeit im Krankenhaus.

Opfer: Bei den zwei toten Frauen handelt es sich um eine 64-Jährige und eine 69-Jährige. Sie sollen beide in dem Haus gewohnt haben, in dem sie getötet wurden.

Tatverlauf: Unbeteiligte Zeugen hatten am späten Donnerstagabend die Polizei alarmiert. Ihnen zufolge gab es eine Auseinandersetzung in dem Haus.

Festnahme: Innerhalb weniger Minuten war nach Angaben der Polizei ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus Unterfranken und Hessen vor Ort. Der 66-Jährige soll die Beamten mit einem Messer bedroht haben, woraufhin von der Polizei ein Warnschuss abgegeben wurde.

Was wir nicht wissen

Tatwaffe: Die beiden Opfer wiesen laut Polizei massive Gewalteinwirkungen auf. Zur Tatwaffe wurden zunächst allerdings keine Angaben gemacht.

Motiv: Die Hintergründe der Tat und in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und die Opfer zueinander standen, war zunächst unklar. Die beiden Frauen sollen allein in dem Haus gewohnt haben, der Mann nicht. Die Polizei geht dennoch von einer Beziehungstat aus.

U-Haft: Wann der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt wird, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet, war zunächst wegen der Verletzungen des 66-Jährigen offen.