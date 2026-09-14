Gewaltsamer Tod von Frau in Geretsried: Ex-Partner unter dringendem Tatverdacht

Am Wochenende ist eine 50-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Ihr früherer Partner sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Doch die Polizei steht bei den Ermittlungen noch am Anfang.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 50 Jahre alten Frau in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) sind Motiv und genauer Tathergang weiter unklar. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Auch zum genauen Tathergang gebe es keine neuen Erkenntnisse über die bisherigen Angaben hinaus.

Unter dringendem Tatverdacht steht der frühere Lebensgefährte der Frau. Der 32-jährige Deutsche wurde am Samstag festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Angehörige hatten die 50-Jährige am späten Freitagabend nicht mehr erreichen können und die Polizei verständigt. Beamte fanden ihre Leiche wenig später am frühen Samstagmorgen in ihrer Wohnung. Eine Obduktion bestätigte den Verdacht eines Gewaltverbrechens.