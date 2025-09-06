AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Getuntes Rad fährt über 60 km/h – Polizei stoppt 38-Jährigen

Getuntes Rad fährt über 60 km/h – Polizei stoppt 38-Jährigen

Gasgriff, getunter Motor und ein positiver Drogentest: Ein Fahrradtüftler wird von der Polizei erwischt. Doch Tüv und Versicherung kann er für sein rasantes Rad nicht vorweisen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Eine Streife erwischte den 38-Jährigen, als er ohne zu treten mit dem Rad vorbeiflitzte. (Symbolbild)
Eine Streife erwischte den 38-Jährigen, als er ohne zu treten mit dem Rad vorbeiflitzte. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Neuburg an der Donau

Ein 38-Jähriger ist in Oberbayern von der Polizei mit einem getunten Fahrrad erwischt worden. Das Rad konnte Spitzengeschwindigkeiten von 60 bis 65 Kilometern pro Stunde erreichen, wie die Polizei mitteilte. Demnach fiel der 38-Jährige beim Radeln in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) einer Streife auf, weil er ohne zu treten eine beachtliche Geschwindigkeit erreichte.

Der 38-Jährige wurde laut Polizei am Freitagmittag für eine Verkehrskontrolle angehalten. Die Beamten stellten fest, dass der Mann sein Fahrrad mit einem Gasgriff ausgestattet und auch die Begrenzung der Motorleistung außer Kraft gesetzt hatte. Weil das Rad so schnell fahren konnte, war es versicherungs- und zulassungspflichtig. Zudem hätte der 38-Jährige zum Fahren einen Führerschein gebraucht.

Tüv, Versicherung und Zulassung habe der 38 Jahre alte Tüftler aber nicht vorweisen können, da er das Rad selbst umgebaut habe. Einen Führerschein hatte er den Angaben zufolge auch nicht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei einem Drogenschnelltest kam außerdem ein positives Ergebnis für Cannabis heraus, deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Heimweg musste der 38-Jährige zu Fuß antreten.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.