Getötete 34-Jährige – Polizei durchsucht erneut Wald

Die Frau war seit November vermisst worden. Im Juni wurde ihre Leiche zufällig entdeckt. Gibt es Hinweise auf die Tat am Fundort?

Bad Aibling

Rund 100 Polizeikräfte durchsuchen erneut die Umgebung rund um den Fundort einer Frauenleiche in Oberbayern. Dafür werde eine Kreisstraße bei Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) bis etwa 16 Uhr gesperrt, sagte ein Polizeisprecher.

Die Leiche der 34-Jährigen war per Zufall bei einer anderen Vermisstensuche Mitte Juni in einem Wald entdeckt worden. Die Ägypterin war seit November 2024 vermisst worden. Ihr ägyptischer Ehemann sitzt in Untersuchungshaft.

Bereits Ende Juni hatte die Polizei mit zahlreichen Kräften den Wald nach Spuren und Beweisstücken abgesucht. Dabei seien Gegenstände gefunden worden, sagte der Polizeisprecher. Ob diese mit der Tat zusammenhängen, werde noch geprüft. Medien hatten zuvor über die zweite Suche berichtet.