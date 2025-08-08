Getötete 34-Jährige - Polizei befragt Anwohner

Eine Frau war seit November vermisst worden. Monate später wurde ihre Leiche zufällig in einem Wald entdeckt. Nun wollen die Ermittler Anwohner befragen.

Bad Aibling

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald im Landkreis Rosenheim Mitte Juni will die Polizei am Dienstag Anwohner befragen. Die Ermittler möchten mit Menschen in den Bad Aiblinger Gemeindeteilen Ellmosen, Thalacker und Moos sowie in den Großkarolinenfelder Gemeindeteilen Thann und Jarezöd sprechen, wie die Polizei mitteilte. Sie erhoffen sich Hinweise zu möglichen verdächtigen Wahrnehmungen rund um den Fundort der Leiche. Außerdem interessieren sie sich den Angaben zufolge für ein Kinderfahrrad und einen Helm, die in der Nähe des Körpers entdeckt wurden.

Die Leiche der 34-Jährigen war per Zufall bei einer anderen Vermisstensuche Mitte Juni in einem Wald entdeckt worden. Die Ägypterin war seit November 2024 vermisst worden. Ihr ägyptischer Ehemann sitzt wegen des Verdachts des Tötungsdeliktes in Untersuchungshaft.

Die geplante Befragung ist Teil umfangreicher Ermittlungen, mit denen die Hintergründe der Tat geklärt und die genauen Geschehnisse rekonstruiert werden sollen. Es fanden laut Polizei bereits zwei großangelegte Suchmaßnahmen in der Region rund um den Fundort der Leiche statt. Zudem wurden am Dienstag Plakate mit einem Zeugenaufruf zum Kinderfahrrad und dem Helm verteilt und aufgehängt.