Gesuchter Straftäter flieht durch Fluss - Drohnen orten ihn

Ein mit Haftbefehl gesuchter Straftäter hat sich am Ufer eines Flusses versteckt. Die Feuerwehr unterstützte die Suche mit durch Wärmebildkameras ausgestattete Drohnen.

Hohenwarth

Einsatzkräfte haben einen mit Haftbefehl gesuchten Straftäter in der Nähe eines Campingplatzes in Hohenwarth (Landkreis Cham) mit Hilfe von Drohnen mit Wärmebildkameras gefunden. Die Beamten erhielten laut Polizeiangaben am Freitagnachmittag einen Hinweis, dass sich der Mann auf dem Campingplatz in einem Zelt aufhalte. Vor dem Eintreffen der Polizei ergriff der 46-Jährige die Flucht durch einen Fluss und versteckte sich dort am dicht bewachsenen Ufer.

Die Feuerwehr unterstützte die Suche nach dem Mann den Angaben zufolge mit ihren Drohnen. Durch Wärmebildkameras konnte er dann schließlich am Boden liegend, rund 100 Meter vom Zelt entfernt, gefunden werden. Die Beamten nahmen den Mann fest, wie die Polizei mitteilte.

Er kam in eine Justizvollzugsanstalt und muss dort laut einem Polizeisprecher eine Strafe von einem Jahr und drei Monaten wegen Diebstahl von Diesel verbüßen. Der Haftbefehl habe seit drei Wochen bestanden und der 46-Jährige sei auf dem Campingplatz untergetaucht.