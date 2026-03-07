Ein Fachmagazin kürt jedes Jahr die beliebtesten Wanderrouten in Deutschland – nominiert sind diesmal auch vier Wege in Bayern.

Eine tolle Sicht genießen Wanderer im Allgäu zum Beispiel auf dem Zirmgrat bei Pfronten.

Das "Wandermagazin" sucht jedes Jahr nach besonders schönen und beliebten Wanderrouten. Gewählt werden soll bei der Online-Abstimmung auch heuer "Deutschlands schönster Wanderweg".

Dabei gibt es zwei unterschiedliche Kategorien: Gesucht wird sowohl die schönste Tages- und als auch die schönste Mehrtagestour. In beiden Kategorien sind jeweils zehn Wanderwege nominiert worden. Bis Ende Juni läuft nun noch die Online-Abstimmung des "Wandermagazins".



Das bedeutet für alle Wanderfans (und solche, die es vielleicht werden möchten): Wer jetzt im Frühling oder mit Blick auf die Ferienzeit noch nach einem schönen Ziel sucht, kann sich gerne von diesen Routen inspirieren lassen.

Gesucht: "Deutschlands schönster Wanderweg"

Folgende Wege sind (in alphabetischer Reihenfolge) in der Kategorie "Tagestouren" nominiert:

1. Eichstätter Panoramaweg, Altmühltal (Bayern)

2. Felsenwald, Pfalz (Rheinland-Pfalz)

3. HeimatSpur MaareGlück, Eifel (Rheinland-Pfalz)

4. Hochgehberge "hochgehpilgert“, Schwäbische Alb (Baden-Württemberg)

5. Moor-Weg – Ried pur erleben, Allgäu (Baden-Württemberg)

6. Pfälzer Hüttentour, Pfalz (Rheinland-Pfalz)

7. Rundweg Nehmtener Horn, Holsteinische Schweiz (Schleswig-Holstein)

8. Teutoschleife Tecklenburger Bergpfad, Münsterland (Nordrhein-Westfalen)

9. Traumschleife Altlayer Schweiz, Saar-Hunsrück (Rheinland-Pfalz)

10. Wildes-Wasser-Weg Bodenmais, Bayerischer Wald (Bayern)

In der Kategorie "Mehrtagestouren“ stehen zudem folgende Wege zur Auswahl:

1. Druidensteig, Westerwald (Rheinland-Pfalz)

2. Elsterperlenweg, Vogtland (Thüringen)

3. Goldsteig, Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald (Bayern)

4. Himmelsstürmer, Allgäu (Bayern)

5. Märkischer Landweg, Uckermark (Brandenburg)

6. Oberlausitzer Bergweg, Oberlausitz (Sachsen)

7. Pfälzer Höhenweg, Pfalz (Rheinland-Pfalz)

8. Rothaarsteig, Sauerland (Nordrhein-Westfalen)

9. SeeGang, Bodensee (Baden-Württemberg)

10. Wendland-Rundweg, Wendland.Elbe (Niedersachsen)

Vier schöne Wanderwege in Bayern nominiert

Die vier nominierten Touren in Bayern kann man – verbunden mit einem Ausflug oder einem Kurzurlaub – zum Beispiel auch von München aus gut planen. Vielleicht ist bei den Tagestouren oder Fernwanderwegen, bei denen man sich eine bestimmte Etappe vornimmt, ja etwas Passendes dabei.

Wandern im Altmühltal: "Eichstätter Panoramaweg"

Der Naturpark Altmühltal ist bei Wanderern beliebt. Jetzt im Frühling bietet sich mit dem "Eichstätter Panoramaweg“ eine Tagestour im Grünen an. Er führt rund um die Bischofsstadt entlang der Hänge und Bergrücken, die die Stadt umgeben. Los geht’s am Bahnhof in Eichstätt.



Sehenswürdigkeiten auf dem Weg sind der Dom, die ehemalige Klosterkirche "Notre Dame“ und das Buchtal – sowie die Wolfsdrossel und der Schönblick, die Willibaldsburg, die Frauenbergkapelle und das Cobenzl-Schlösschen.

Die Umgebung ist abwechslungsreich: von schattigen Waldpassagen bis hin zu Trockenrasen. Steile Anstiege sind ebenso enthalten wie flache und der Sonne ausgesetzte Wegstrecken.

"Wildes-Wasser-Weg" im Bayerischen Wald

Bei diesem Tipp handelt es sich um einen Sommerwanderweg: Der "Wildes-Wasser-Weg" bei Bodenmais verbindet mit den Rißlochwasserfällen und dem Hochfall die beiden höchsten Wasserfälle des Bayerischen Waldes.

Die Rißlochwasserfälle sind Teil der Tagestour "Wildes-Wasser-Weg“. © Bodenmais Tourismus/Woidlife Photography

Der Weg ist bei Wanderern in der Region besonders beliebt. Die Tagestour ist zwölf Kilometer lang und dauert etwa vier bis fünf Stunden.

"Top Trail of Germany": der Fernwanderweg "Goldsteig"

Der Fernwanderweg "Goldsteig" zählt zu den "Top Trails of Germany" und ist insgesamt rund 660 Kilometer lang. Er verläuft durch den Oberpfälzer und den Bayerischen Wald.

Der Fernwanderweg "Goldsteig" bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern. © Dominik Kindermann/imago

Bei dem Fernwanderweg kann man zwischen der Nord- und der Südvariante wählen und dabei idyllische National- und Naturparks kennenlernen. Als ein Highlight des "Goldsteigs“ gilt die Etappe 13, die sogenannte "Achttausender“-Tour vom Eck bis zum Großen Arber, dem "König des Bayerischen Waldes“.

"Himmelsstürmer Route" im Allgäu zum Bergwandern

Auch die "Himmelsstürmer Route" der sogenannten Wandertrilogie Allgäu (ein insgesamt 876 Kilometer langer Weitwanderweg) ist in der Kategorie "Mehrtagestouren“ nominiert.

So ist die "Himmelsstürmer Route“ einer von drei Fernwanderwegen, die man auf verschiedenen Mehrtagestouren bewandern kann. Die besagte "Himmelsstürmer Route“ führt über die mittleren bis hohen Lagen der Allgäuer Alpen, deshalb sollte man sich vorher gut über die jeweiligen Abschnitte und Bedingungen informieren und in jedem Fall alpine Erfahrung und Trittsicherheit mitbringen.

Man ist hier unter anderem in einzigartigen Naturschutzgebieten wie den Allgäuer Hochalpen und dem Naturpark Nagelfluhkette unterwegs. Die Route beginnt in Halblech; der Fernwanderweg besteht aus insgesamt 24 Etappen.