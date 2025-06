Gestürzter Senior macht mit SOS-Zeichen auf sich aufmerksam

Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Immer wieder hört eine Münchnerin Klopfgeräusche in ihrer Wohnung, sie ruft die Polizei.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

München

Mit Klopfzeichen hat ein 79-Jähriger in München auf sich aufmerksam gemacht, nachdem er in seiner Wohnung gestürzt war. Wie die Polizei mitteilte, hatte seine Nachbarin am Mittwochabend die Polizei gerufen, da sie Klopfgeräusche aus dem Nachbarhaus gehört hatte. Diese hätten für sie wie das SOS-Signal geklungen.

Streifenpolizisten fuhren den Angaben zufolge daraufhin zu dem Haus und stellten fest, dass hinter der Eingangstür ein Mensch lag. Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich über ein Fenster Zugang zur Wohnung und trafen dort auf den 79-Jährigen.

Laut Polizei hatte er bereits seit Montag aufgrund eines medizinischen Problems auf dem Boden gelegen. Mit dem SOS-Signal des Morsealphabets habe er versucht, auf seine Notlage aufmerksam zu machen – bis seine Nachbarin die Klopfzeichen hörte und die Polizei verständigte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.