Gestohlener Bagger in Wald gefunden
Audio von Carbonatix
Ein gestohlener Bagger ist zufällig in einem Wald in Oberfranken gefunden worden. Das Arbeitsfahrzeug war wenige Tage zuvor in der Nähe von Asch in Tschechien abhandengekommen, wie die Polizei mitteilte. Ein unbeteiligter Zeuge fand den Bagger am Dienstag zufällig in dem Waldstück bei Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge). Der Eigentümer erhielt seinen Bagger bereits wieder zurück. Warum er in diesem Wald abgestellt wurde, ist bislang nicht bekannt.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen