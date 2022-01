Gericht: Wolf darf nicht geschossen werden

Der Wolf darf nicht geschossen werden. Dies ordnete das Gericht in München am Freitag an, nachdem der Bund Naturschutz gegen den Abschuss geklagt hatte.

21. Januar 2022 - 16:33 Uhr | AZ/dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Wolf steht in einem Gehege. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa