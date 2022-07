Gericht entscheidet über Deal in "Blood & Honour"-Prozess

Im Münchner Prozess gegen mutmaßliche Funktionäre und Mitglieder des verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood & Honour" will das Gericht am Dienstag (10.00 Uhr) voraussichtlich über einen sogenannten Deal entscheiden. Zuvor hatten Gericht, Anklage und Verteidigung bereits stundenlang in nicht-öffentlichen Gesprächen über eine mögliche Vereinbarung verhandelt, die den Angeklagten bei vollständigen Geständnissen mildere Strafen und einen kürzeren Prozess in Aussicht stellt.

18. Juli 2022 - 17:37 Uhr | dpa

Die Angeklagten mit ihren Anwälten im Gerichtssaal des Landgerichts München I. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

München Die angeklagten Männer sollen die im September 2000 vom Bundesinnenministerium verbotene Organisation "Blood & Honour" fortgeführt und rechtsextremistisches Gedankengut verbreitet haben. Einige der Angeklagten sollen etwa Musik-CDs mit verbotenem Rechtsrock und Merchandising-Artikel mit verbotenen rechtsradikalen Symbolen verkauft und an Rechtsrock-Konzerten teilgenommen haben. Unter den zehn Angeklagten befinden sich laut Generalstaatsanwaltschaft München auch der mutmaßliche "Divisionschef Deutschland" und drei "Sektionschefs" aus Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen.