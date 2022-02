Geplante Lockerungen in Bayern: Immer an der Spitze

Der AZ-Landtagskorrespondent Ralf Müller über die geplanten Lockerungen.

Ministerpräsident Markus Söder ist beim Kurswechsel mal wieder an der Spitze. An Stelle von "Team Vorsicht" erstrahlt das farbenfrohe "Team Hoffnung" - doch das ist nicht ohne Risiko. Von einer entspannten Situation auf den "Normalstationen" der Kliniken kann keineswegs die Rede sein und zudem hat das Virus in der Vergangenheit immer wieder für Überraschungen gesorgt. Wenn nun "Team Vorsicht"-Co-Anführer Lauterbach aber meint, dass der Pandemie-Spuk im Herbst vorbei sei, scheint vieles für den "sanften" Kurs zu sprechen.

Um die Omikron-Welle zu brechen, hilft die Impfpflicht ohnehin nicht mehr. Aber es könnte sinnvoll sein, ein Vorratsgesetz für den Fall anzulegen, dass ein Krankheitserreger auftauchen sollte, der nicht so "harmlos" ist wie angeblich Omikron. Dann wäre es gut, wenn der Staat etwas schneller handlungsfähig wäre.