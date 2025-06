Geldwäsche-Ermittlungen nach Diamantenfund in Auto

An der Grenze zu Österreich kontrollieren bayerische Polizisten ein Auto. Neben einer größeren Menge Bargeld entdecken sie noch etwas Ungewöhnliches.

Neuhaus am Inn

Bayerische Polizisten haben an der Grenze zu Österreich in einem Auto Diamanten entdeckt. Die Ermittler gingen davon aus, dass die ungeschliffenen Steine einen Wert von mehreren Hunderttausend Euro hätten, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Fahrer des Wagens in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) habe darüber hinaus noch Bargeld in fünfstelligem Wert bei sich gehabt.

Fragen nach der Herkunft der Diamanten und des Gelds sowie seiner eigenen Fahrtroute habe der 71-Jährige am Steuer nicht eindeutig beantwortet, sagte die Polizeisprecherin. Die Ermittler hätten Diamanten und Geld deshalb sichergestellt und gingen nun dem Verdacht auf Geldwäsche nach. Der 71-Jährige sei unterdessen wieder auf freien Fuß gesetzt worden.