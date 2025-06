Geldtransporter überfallen - Täter könnte Schusswaffe haben

Vor einer Bank in Unterfranken überfällt ein Maskierter einen Geldtransporter. Der Beifahrer reagiert geistesgegenwärtig. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter.

Kolitzheim

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Unterfranken sucht die Polizei den möglicherweise bewaffneten Täter. Der Maskierte habe den Fahrer des Fahrzeugs in Kolitzheim (Landkreis Schweinfurt) vor einer Bank angegriffen und leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der Beifahrer habe sich sofort im Transporter mit dem Geld gesichert, der Angreifer sei deshalb ohne Beute in einem schwarzen Auto davongefahren.

Die Polizei habe in der Folge auch mit einem Hubschrauber nach dem Täter gesucht - zunächst aber ohne Erfolg. Der Mann habe möglicherweise eine scharfe Schusswaffe bei sich, warnte die Polizei. Die Ermittler suchten nach Zeugen des Überfalls. Ein Großaufgebot war am Nachmittag weiter im Einsatz, um den Täter aufzuspüren.