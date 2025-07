Geldautomat in Mittelfranken gesprengt: Täter flüchtig

Mehrere Täter sprengen in der Nacht im Landkreis Ansbach einen Geldautomaten. Was die Polizei bislang weiß.

Colmberg

Mutmaßlich mehrere noch unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag im Landkreis Ansbach einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter seien dann aus der Bank in Colmberg in einem dunklen Fahrzeug geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten leiteten demnach eine Fahndung ein, auch ein Polizeihubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Bislang habe man die Täter nicht finden können, so der Sprecher. Ob sie tatsächlich Geld aus dem Automaten stehlen konnten, war zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe ließ sich am Morgen nach der Tat nicht beziffern.

Die Kriminalpolizei habe mit der Spurensicherung begonnen, sagte der Sprecher. Ob das Gebäude beschädigt wurde, werde noch überprüft. Oberhalb der Bank befinden sich nach Angaben des Sprechers mehrere Wohnungen. Verletzt worden sei aber niemand.