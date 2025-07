Geldautomat in Mittelfranken gesprengt

In der Nacht sprengen Unbekannte einen Geldautomaten in Mittelfranken – und flüchten.

Eckental

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Eckental (Landkreis Erlangen-Höchstadt) gesprengt. Mindestens zwei mutmaßliche Täter seien nach der Tat in den frühen Morgenstunden in einem Auto geflohen, teilte die Polizei mit. Der Automat befinde sich in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Verletzt worden sei niemand.

Ob die Verdächtigen etwas erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. In den kommenden Tagen sollen Experten den verwendeten Sprengstoff im Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamtes (LKA) in München untersuchen.

Kriminelle haben im vergangenen Jahr 22 Mal versucht, im Freistaat einen Bankautomaten zu sprengen. Heuer versuchten sie es laut LKA bereits mehr als 11 Mal.