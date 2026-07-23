Geiselnahme in Bank in Regensburg – Opfer stirbt nach Attacke

In Regensburg kommt es am Donnerstagnachmittag zu einer Geiselnahme. Ein Mann wird schwerverletzt, mutmaßlich werden mehrere Personen festgehalten.

Bei einer Geiselnahme in einer Bankfiliale in Regensburg ist laut Polizei ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden. Laut ersten Informationen der Polizei hat gegen 14.50 Uhr ein Mann in einer Bank in der Stromerstraße eine Person mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Mittlerweile ist der Mann im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei gegenüber der DPA bestätigt. Der mutmaßliche Angreifer soll sich laut Polizeiangaben noch mit mehreren unbeteiligten Personen in dem Gebäude befinden. Die Polizei hat die Bank mit einem Großaufgebot umstellt.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © privat

Was wir wissen

Es handelt sich nach Polizeiangaben mutmaßlich um einen männlichen Täter, der wohl mit einem Messer bewaffnet sei.

Ein Mensch ist bei der Geiselnahme lebensbedrohlich verletzt worden. Das Opfer konnte vorerst medizinisch versorgt werden und wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist der Mann inwzischen gestorben. Das teilte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Täter befinde sich noch immer gemeinsam mit weiteren Menschen in dem Gebäude.

Was wir nicht wissen

Was das Motiv des Geiselnehmers ist, blieb zunächst offen. Es seien noch keine Forderungen eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin.