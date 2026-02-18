"Gehört zu meinem Ritual": Promi-Chirurg Mang mit ungewöhnlichem Projekt

Schönheitschirurg Werner Mang tauscht den OP-Saal gegen die Kirchen-Kanzel. In einer oberschwäbischen Wallfahrtskirche soll er am Sonntag predigen. Was der Promi-Chirurg zu sagen hat.

Viele kennen ihn aus Hochglanzmagazinen und Fernsehauftritten, nun tritt er auf einer ganz anderen Bühne auf: Der Schönheitschirurg Professor Werner Mang (75) hält am kommenden Sonntag in einer Wallfahrtskirche eine Fastenpredigt. Das Gotteshaus liegt auf dem Berg Bussen, der im Volksmund auch als Heiliger Berg Oberschwabens bezeichnet wird. Zuvor hatte die "Schwäbische Zeitung" darüber berichtet.

Dass ausgerechnet ein prominenter Schönheitschirurg auf der Kanzel stehen soll, mag manche erstaunen. Doch Mang beschreibt sich selbst als tiefgläubigen Menschen. "Das tägliche Abendgebet gehört zu meinem Ritual", sagte er. Er respektiere alle Religionen und bewundere beim Thema Fasten vor allem den Islam. "Es wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts gegessen, das könnte ich mir auch im Christentum gut vorstellen."

Den Menschen den Spiegel vorhalten

Er selbst wolle bis Ostern etwa auf Süßigkeiten verzichten. Die Fastenpredigt in der Wallfahrtskirche St. Johann Baptist in Uttenweiler bei Riedlingen – auch Bussenkirche genannt – wolle er nutzen, um den Menschen den Spiegel vorzuhalten. Orientieren wolle er sich an der bekannten Bergpredigt. Er wolle zur Buße und zur Selbstreflexion aufrufen, sagte Mang.

Bei den Fastenpredigten sprechen Gäste aus Politik, Gesellschaft, Medien oder Wirtschaft über eine selbstgewählte Stelle aus Bibel, Koran oder anderen Schriften – eingebettet in einen Gottesdienst. Die Predigt dauert etwa 30 Minuten. 2024 predigte dort auch schon Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).