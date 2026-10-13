Geheimer Standort: Diese Luxus-Immobilie am Tegernsee wird verlost

Das Tegernseer Tal zieht Münchner magisch an. Wie wäre es, dort zu leben? Die Soziallotterie Traumhausverlosung bietet nun genau dort ein bayerisches Bergchalet an. Eine solch teure Immobilie war noch nie im Lostopf. Was sie zu bieten hat, wie man mitmachen kann und erste Bilder.

Ein Zuhause im Tegernseer Tal ist für viele kaum erschwinglich. Außer man gewinnt eine Immobilie.

So eine teure Immobilie war noch nie im Lostopf und das auch noch an einem Standort, von dem viele in Bayern und darüber hinaus nur träumen können: Ein Bergchalet im Tegernseer Tal soll via Traumhausverlosung den Besitzer wechseln. Der Wert des Hauses: 2,8 Millionen Euro.

Traumhausverlosung ist eine staatlich genehmigte Soziallotterie, ein Teil des Erlöses fließt an einen guten Zweck. Dieses Mal ist das die Deutsche Krebshilfe, teilen die Verantwortlichen mit.

Mitmachen kann man ab Montag, 12. Oktober, 9 Uhr. Die Verlosung läuft bis 3. Januar 2027 um 23.59 Uhr.

Das Haus wurde 2022 erbaut, teilt Traumhausverlosung der Abendzeitung auf Nachfrage mit. © Traumhausverlosung

Mit der Immobilie würde sich für viele sicherlich ein Lebenstraum erfüllen: drei Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad, eine Sauna, ein Sportraum inklusive Pilates-Reformer sowie Eistonne.

Zehn Minuten mit dem Auto zum Tegernsee

Man kann sich auch wunderbar aus dem Weg gehen: Das Bergchalet hat rund 300 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. Wo es genau liegt, verraten die Verantwortlichen wie schon bei früheren Verlosungen nicht. Nur so viel: Es befindet sich rund zehn Minuten mit dem Auto vom Tegernsee entfernt.

Im Wohnzimmer steht ein Kamin. © Traumhausverlosung

Das Gebäude ist 2022 gebaut worden, teilt Traumhausverlosung der AZ mit. Es ist typisch bayerisch und hat viel Holz verbaut. Dazu innen auch Naturstein, Samt und warme Farbtöne.

Das Schlafzimmer hat große Fenster und gewährt schon beim Aufwachen einen Blick auf die oberbayerische Natur. Ebenso das Wohnzimmer mit Kamin. Die Wohnküche ist offen gestaltet und hat eine Kücheninsel. Auch wenn man in so einer Kulisse gar nicht dran denken mag: Es gibt auch ein Arbeitszimmer.

Charity-Partner ist die Deutsche Krebshilfe

Traumhausverlosung weist darauf hin, dass bei dieser nun schon elften Immobilien-Verlosung der Haupt-Charity-Partner die Deutsche Krebshilfe ist. Bei ihr bekommen Betroffene und Angehörige Informationen über Früherkennung, Therapiemöglichkeiten und Prävention.

Ein Blick ins Schlafzimmer und raus in die Berge. © Traumhausverlosung

Zudem fördert sie die Krebsforschung. Gegründet wurde die gemeinnützige Krebshilfe am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel. Auch sie hatte zufällig einen Bezug zum Tegernsee: Dort lernte sie 1967 ihren Mann Walter Scheel kennen, den verwitweten Parteivorsitzenden der FDP und späteren Bundespräsidenten. So ist es auf der Seite des Bundespräsidialamts vermerkt.

Luisa Haxel, Geschäftsführerin der Traumhausverlosung, teilt mit: "Nach Bayern zurückzukehren, fühlt sich für unsere elfte Traumhausverlosung genau richtig an. Dieses Mal geht es an den Tegernsee mit einem Bergchalet, bei dem schon die Lage etwas Besonderes ist."

Das Traumhaus hat einen eigenen Spa-Bereich. © Traumhausverlosung

Wer am Ende das richtige Los hat, bekommt obendrauf 50.000 Euro in bar. Das verspricht die Dreamify gGmbH. Sie steckt hinter Traumhausverlosung und wird von der Glücksspielbehörde der Länder offiziell gelistet.

Die offene Küche samt Kücheninsel. © Traumhausverlosung

Der Tegernsee gilt als teures Pflaster. Dem Immobilien-Service der Sparkasse zufolge lagen die Hauspreise in der Stadt Tegernsee im September 2026 bei durchschnittlich 10.891 Euro pro Quadratmeter.

Teures Pflaster Tegernsee

Weiter heißt es: "Die aktuelle Hauspreisentwicklung in Tegernsee zeigt deutlich, dass Faktoren wie die Energieeffizienz, die Lage und der Modernisierungszustand eine wichtige Rolle beim tatsächlichen Verkaufspreis spielen." Immowelt gibt den Durchschnittspreis sogar mit 12.473 Euro pro Quadratmeter an (Stand 1. Oktober 2026).

Der Vergleich zu München: Immowelt zufolge kann sich der Preis pro Quadratmeter hier für ein Haus zwischen 3776 Euro und 18.777 Euro bewegen. Macht einen Schnitt von 9389 Euro pro Quadratmeter.

Homeoffice wäre auch möglich. © Traumhausverlosung

Wie schwer ist es für Traumhausverlosung, an diesem teuren Fleckerl in Bayern eine Immobilie zu finden? Geschäftsführerin Haxel teilt der AZ mit: "Besondere Lagen wie der Tegernsee sind naturgemäß sehr gefragt. Umso mehr kommt es auf ein starkes Netzwerk, Marktkenntnis und das richtige Gespür an. Genau darin liegt die Stärke unseres Teams, wenn es darum geht, außergewöhnliche Immobilien für unsere Kunden zu finden."

So viel kostet ein Los für die Teilnahme

Wenn die Immobilie so hochpreisig ist, wirkt sich das auch auf den einzelnen Lospreis aus? Sprich: Muss man mehr zahlen für die Teilnahme? Haxel verneint. "Selbstverständlich bleibt der Lospreis unabhängig vom Wert des Traumhauses immer gleich, das günstigste Lospaket ist für zehn Euro erhältlich."