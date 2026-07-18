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Gegen Baum geschleudert: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

In einer Linkskurve endet die Fahrt des 28-Jährigen dramatisch. Ersthelfer kämpfen um sein Leben – vergeblich. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
AZ/dpa |
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Der Mann starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)
Der Mann starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein Motorradfahrer ist in Oberbayern bei einem Unfall gestorben. Der 28-Jährige sei in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, gegen ein Schild geprallt und schließlich gegen einen Baum geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Ersthelfer und Rettungskräfte reanimierten den Mann. Dennoch starb er noch an der Unfallstelle bei Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim). Warum der Mann von der Straße abkam, ist noch unklar.

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