Gefährliche Klebeband-Aktion auf der Straße – Autofahrer verhindert Unfall

Mitten in Pfaffenhofen spannen Jugendliche ein Klebeband quer über die Straße. Warum das vor allem für Radfahrer und E-Scooter-Nutzer richtig gefährlich wurde.

Vier Jugendliche haben in Pfaffenhofen an der Ilm ein Klebeband über eine Straße gespannt und damit andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das Band war quer über die gesamte Fahrbahnbreite in etwa ein bis knapp eineinhalb Metern Höhe angebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ein Autofahrer beobachtete die Aktion am Freitagabend, ein weiterer Wagen musste vor dem Hindernis anhalten. Das Klebeband wurde anschließend entfernt. Laut Polizei bestand insbesondere für Radfahrer, E-Scooter-Fahrer und Fußgänger eine erhebliche Gefahr.