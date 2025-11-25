AZ-Plus

Gefährliche Glätte: Wieder mehrere Unfälle in Bayern

Frost, Schnee und Regen: Das Wetter ist für Verkehrsteilnehmer gefährlich. Wieder kommt es zu Unfällen. Und der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor glatten Straßen.
AZ/ dpa |
Die Polizei berichtet von witterungsbedingten Einsätzen in der Nacht. (Symbolbild)
Die Polizei berichtet von witterungsbedingten Einsätzen in der Nacht. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
München

Wegen Glätte und Schnee ist es in Bayern in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder vereinzelt zu Unfällen gekommen. In Niederbayern rückte die Polizei letzte Nacht zu neun witterungsbedingten Einsätzen aus, wie ein Sprecher mitteilte.

Lastwagen bleibt am Berg hängen

Bei den Unfällen in Niederbayern wurde niemand verletzt, es entstanden nur Sachschäden. In Oberbayern blieb ein Lastwagen bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) am Berg hängen. In anderen Regionen Bayerns blieben die Temperaturen über null Grad und es gab keine wetterbedingten Unfälle, wie die Polizei mitteilte.

Auch am Dienstag soll es bis zum Vormittag zu Frost und Glätte kommen, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD).

