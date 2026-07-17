Gedenktafel am Rathaus erinnert an OEZ-Anschlagsopfer

Zehn Jahre nach dem rechtsterroristischen Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum sind längst nicht alle Wunden verheilt. Im Rathaus wurde eine neue Gedenktafel enthüllt.

Am Münchner Rathaus ist eine neue Gedenktafel für die Opfer des rechtsterroristischen Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum 2016 enthüllt worden. Anlass dafür sei der bevorstehende zehnte Jahrestag, teilte die Stadt mit. Am 22. Juli 2016 hatte der Täter mit rassistischem Motiv neun Menschen getötet und weitere verletzt.

Die Opfer waren überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene. Die Inschrift auf der Tafel erinnert an die neun Ermordeten Armela Segashi, Can Leyla, Dijamant Zabërgja, Guiliano Kollmann, Hüseyin Dayıcık, Roberto Rafael, Sabine Sulaj, Selçuk Kılıç und Sevda Dağ sowie an fünf weitere Menschen, die durch die Schüsse schwer verletzt wurden. Zudem werden das rassistische Motiv und der rechtsterroristische Charakter der Tat benannt.

Mahnung an zentralem Ort in der Stadt

Die Gedenktafel hängt fortan im Durchgang zum Prunkhof des Rathauses. Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) enthüllte die Tafel zusammen mit Angehörigen aller Todesopfer. Sie solle an einem zentralen Platz in der Stadt dazu mahnen, "entschieden gegen Rechtsextremismus und Rassismus einzutreten", sagte Krause.

Die steinerne Tafel geht auf einen fraktionsübergreifenden Antrag im Stadtrat zurück und wurde nach Angaben des Rathauses in enger Abstimmung mit den Familien der Opfer umgesetzt. Sie ergänzt das Denkmal "Für Euch" an der Hanauer Straße in unmittelbarer Nähe des Tatorts.