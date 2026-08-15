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Gasflaschen auf A70 – Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Ein Lkw verliert nach einem Unfall Gasflaschen auf der A70. Die Fahrbahn bleibt voll gesperrt, da das Gas vor Ort abgebrannt werden muss. Eine Umleitung ist eingerichtet.
AZ/dpa |
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Nach einem Unfall ist die A70 vorübergehend voll gesperrt. (Symbolbild)
Nach einem Unfall ist die A70 vorübergehend voll gesperrt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Werneck - Nach einem Unfall ist die Autobahn 70 in Fahrtrichtung Würzburg derzeit voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist zwischen dem Autobahndreieck Werntal und der Anschlussstelle Werneck ein Lastwagen in die Böschung geraten und hat dabei geladene Gasflaschen verloren, die nun teilweise auf der Fahrbahn liegen.

Demnach ereignete sich der Unfall unmittelbar hinter einer Baustelle, an der die Fahrspuren wieder auf die normale Anzahl erweitert werden. Ursache war laut Polizeisprecher ein Fahrfehler des Lkw-Fahrers.

Fachfirma muss anrücken

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Tanks durch den Sturz beschädigt wurden, muss nun eine Fachfirma anrücken, um das Gas vor Ort kontrolliert abzubrennen. Wie lange die Vollsperrung andauern wird, ist derzeit unklar. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

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