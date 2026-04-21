Gartenfreunde aufgepasst: Es kommt nochmal Frost

Tagsüber Frühlingssonne genießen, nachts bibbern: Mancherorts sinken die Temperaturen sogar nochmal auf null Grad. Wann es sonnig gibt - und wo es zu überraschenden Gewittern kommen kann.

Es geht auf den Wonnemonat Mai zu, aber zuerst gibt zumindest nachts noch gelegentlich Frost: Kühle Meeresluft bringt Bayern frische Temperaturen, Schauer - und vor allem in Nordschwaben sinkt die Temperatur nachts bis auf null Grad.

Am Dienstag werden überwiegend Wolken am Himmel des Freistaats zu sehen sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Mittag und Nachmittag kann es dann einige Schauer geben. In der Gegend des Bayerischen Waldes sind kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte tagsüber liegen zwischen 8 und 14 Grad.

Sonne satt - aber nachts kalt

Dann wird es Tag für Tag wärmer. Der Mittwoch wird sonnig bei Höchstwerten zwischen 12 Grad im Bayerwald und 18 Grad am unteren Main. Auch am Donnerstag dominiert oft die Sonne, die Temperaturen steigen auf 15 bis 20 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es bei vorwiegend klarem Himmel erneut kalt: Die Temperaturen gehen auf plus 6 bis 0 Grad zurück - also nochmal frostig kalt.