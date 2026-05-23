Mit dem Zug zum Gardasee zu fahren, bietet sich gerade in der Zeit rund um die Pfingstferien an, da Stau am Brenner droht. Wegen eines Protests ist die Strecke zeitweise sogar komplett gesperrt. Welche Ziele Urlauber am Gardasee mit dem Zug ansteuern können und was das kostet.

Touristen und Einheimische nehmen am Strand von Riva del Garda ein Sonnenbad. Der Ort lässt sich auch mit dem Zug erreichen.

Das Wetter wird wärmer – und die Sehnsucht nach einer Auszeit am Wasser wächst. Ein beliebtes Ziel: der Gardasee, der rund 400 Kilometer von München entfernt liegt. Der kürzeste Weg mit dem Auto führt dabei über den Brenner.

Doch der ist dafür bekannt, rund um die Pfingstferien von langen Staus geplagt zu werden. Insbesondere dieses Jahr: Wegen einer Demonstration ist die Brennerautobahn (A13) am 30. Mai komplett dicht. Umfahrungen sind nur großräumig möglich und selbst dort ist die Staugefahr laut ADAC groß.

Zum Gardasee mit dem Zug in fünf Stunden

Es geht aber auch wesentlich gemütlicher: Von München fährt mehrmals täglich ein Zug bis zum Gardasee. Ohne Umstiege geht es entweder nach Rovereto (4,75 Stunden) oder Verona (5,5 Stunden) – beides Orte, von denen aus man den Gardasee mit Regionalzügen erreicht. Entweder endet die Reise im Norden in Riva del Garda oder im Süden in Peschiera del Garda. Und das ohne stockenden Verkehr in der prallen Hitze.

Limone liegt pittoresk am Gardasee – einem gerade bei Deutschen beliebtem Reiseziel. Gerade für einen Kurzurlaub während Pfingsten. © Daniel Reinhardt/dpa

Ein weiterer Vorteil: Vom Zug aus lässt sich der Ausblick auf die Berglandschaft mit einem Kaffee und etwas zu essen genießen. Die Deutsche Bahn (DB) wirbt außerdem damit, dass es günstige Tickets ab 27,99 Euro gäbe – ein Blick in die DB-App zeigt jedoch, dass für den Pfingstferien-Zeitraum nur noch Fahrten für 60 Euro und aufwärts gebucht werden können. So viel zahlen Reisende in etwa auch, wenn sie mit dem Auto fahren (angenommen, das Auto verbraucht auf 100 Kilometer sieben Liter und es fahren vier Personen mit).

Gardasee: Mittelalterliche Burgen und Surfen

Am Gardasee gibt es für Urlauber eine Vielzahl an Aktivitäten. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen etwa die mittelalterlichen Scaligerburgen von Sirmione und Malcesine, die römischen Grotten des Catull in Sirmione oder die Seilbahn auf den Monte Baldo.

Wer es actionreicher mag, kann Freizeitparks wie Movieland, Gardaland oder den Caneva Aquapark besuchen. Klettern, Segeln, Surfen und Mountainbiken sind zwischen Riva del Garda, Salo und Bardolino auf einem hohen Niveau möglich.

Windsurfer surfen bei starkem Wind auf dem Gardasee bei Malcesine. © imago images

Wer es nicht ganz so extrem mag, könnte Gefallen an einer Partie Golf unter Zypressen finden, bei einer Wanderung auf den See blicken oder die ersten Stehversuche in einer Surfschule wagen. Auch das Nachtleben kommt am Gardasee nicht zu kurz: Abends füllen sich die Bars, Pubs und Weinlokale.

Von den Dürreproblemen, mit denen der Gardasee 2022 und 2023 zu kämpfen hatte, ist längst nichts mehr zu spüren. Für die Pfingstferien soll das Wetter laut 16-Tages-Prognose mit rund 25 Grad angenehm warm und überwiegend regenfrei bleiben.