Fußgängerin wird von Radlader erfasst und stirbt

Eine Frau will zu Fuß eine Straße überqueren – doch sie wird von einem Baustellenfahrzeug erfasst. Mit schlimmen Folgen.
dpa |
In Niederbayern wurde bei einem Unfall eine Fußgängerin tödlich verletzt. (Symbolbild)
In Niederbayern wurde bei einem Unfall eine Fußgängerin tödlich verletzt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Mitterfels

In Niederbayern ist eine Frau von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 76-Jährige in Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) zu Fuß eine Straße überqueren, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurde. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Radlader wollte in einen Baustellenbereich einfahren. Wie genau es zu dem Unfall am Samstag kam, lässt die Staatsanwaltschaft nun von einem Gutachter untersuchen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

