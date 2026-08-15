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Fußgängerampel in bayerischem Ort gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte montieren die Fußgängerampel an einer Kreuzung ab. Die Polizei bittet um Hinweise und ermittelt zum Motiv.
AZ/dpa |
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Weshalb die Täter die Fußgängerampel abmontierten, ist bisher unklar. (Symbolbild)
Weshalb die Täter die Fußgängerampel abmontierten, ist bisher unklar. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Lam - Unbekannte haben im oberpfälzischen Lam (Landkreis Cham) eine Fußgängerampel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, montierten die Täter das Gehäuse mit dem roten und grünen Fußgängersymbol von dem Metallpfosten ab. Die fest installierte Ampel regelte zuvor den Verkehr an einer Kreuzung. Motiv und Identität der Täter sind nach Angaben eines Polizeisprechers bislang unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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