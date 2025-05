Fußgänger und Radler stoßen zusammen - beide verletzt

Der Passant, der laut Polizei eine Sehbehinderung hat, kommt nach dem Zusammenstoß in einem kritischen Zustand in die Klinik. Wie ist der Unfall passiert? Ein Gutachter soll das aufklären.

Deggendorf

Beim Überqueren einer Straße in Deggendorf ist ein Fußgänger mit einem Radfahrer zusammengestoßen, gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 74 Jahre alte Mann mit Sehbehinderung sei am Donnerstagmittag in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Auch der 54-jährige Radfahrer, der laut Polizei einen Helm trug, stürzte und verletzte sich leicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in einer Kurve zur Kollision, als der Passant mit seinem Hund die Straße überqueren wollte. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.