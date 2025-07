Fußgänger rettet 82-Jährigen aus See in München

Ein 82-Jähriger ruft am Donnerstagabend aus dem Wasser um Hilfe. Ein junger Mann rettet den Senioren. Wie kam der Mann in den See?

dpa | 25. Juli 2025 - 13:57 Uhr

Der 82-Jährige war bereits stark unterkühlt. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

München Ein junger Mann hat in München einen hilflosen Senioren aus einem See gerettet. Der 82-Jährige lag im Wasser und rief um Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Ein 25 Jahre alter Passant hörte demnach die Rufe des Senioren am Donnerstagabend und zog ihn aus dem Lerchenauer See. Der 82-Jährige war laut Polizeiangaben stark unterkühlt und kam in ein Krankenhaus. Wie der Mann in das Wasser gekommen war, konnte er den Angaben zufolge nicht mehr sagen. Hinweise auf eine Straftat gebe es nach aktuellem Kenntnisstand nicht, hieß es. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de