Fußballfan löst Feuerwehreinsatz bei sich zu Hause aus

Erstes Spiel der neuen Bundesligasaison und Abendessen vor dem Fernseher. So plant ein 78-Jähriger seinen Abend. Kurz darauf ist die Feuerwehr bei ihm.

Es entwickelte sich Rauch, doch der Mann überhörte den Rauchmelder. (Symbolbild)

Lichtenfels

Das erste Bundesligaspiel der neuen Saison hat einen Fußballfan aus Lichtenfels so in den Bann gezogen, dass er sein Essen anbrennen lassen und den Rauchmelder überhört hat. Ein Nachbar habe dann die Wohnungstür des 78-Jährigen aufgebrochen, teilte die Polizei mit.

Der Nachbar verhinderte so einen Brand und die Feuerwehr musste nach Polizeiangaben nur noch die Wohnung belüften.