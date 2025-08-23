Fußballfan löst Feuerwehreinsatz bei sich zu Hause aus
Das erste Bundesligaspiel der neuen Saison hat einen Fußballfan aus Lichtenfels so in den Bann gezogen, dass er sein Essen anbrennen lassen und den Rauchmelder überhört hat. Ein Nachbar habe dann die Wohnungstür des 78-Jährigen aufgebrochen, teilte die Polizei mit.
Der Nachbar verhinderte so einen Brand und die Feuerwehr musste nach Polizeiangaben nur noch die Wohnung belüften.
