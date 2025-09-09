AZ-Plus

Furz-Spray löst Feuerwehreinsatz in Kaufhaus aus

In einem Kaufhaus riecht es eigenartig. Zuerst heißt der Verdacht Gasaustritt, doch nachweisen lässt sich das nicht. Die Polizei findet den Übeltäter für den Gestank.
Etliche Einsatzkräfte eilten zum Einsatz. (Symbolbild)
Etliche Einsatzkräfte eilten zum Einsatz. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa
Würzburg

In Unterfranken hat der Gestank eines Furz-Sprays einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Am Montag wurde die Feuerwehr in Würzburg darüber informiert, dass Menschen in einem Kaufhaus einen Gasgeruch wahrgenommen hatten, wie die Polizei mitteilte. Nach Messungen konnte demnach kein Gefahrstoff festgestellt werden.

Den Angaben nach fanden die Beamten heraus, dass ein Unbekannter ein "Fart-Spray", also ein Furz-Spray, in einem geschlossenen Raum ausprobiert hatte. Vier Menschen klagten über Unwohlsein und Husten, wie ein Polizeisprecher berichtete. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber nicht bestanden. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

