Fürther Coach mit positivem Fazit - "Richtig gute Tests"

Ein Sieg, eine Niederlage und einen Abgang zu Lukas Podolski. Die SpVgg Greuther Fürth zieht zum Ende des Trainingslagers ein positives Fazit.

Kössen

Zum Ende des Trainingslagers von Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Trainer Thomas Kleine wichtige Erkenntnisse in einem Doppeltest gesammelt. "Es waren zwei richtig gute Tests", sagte der Coach nach dem 4:1 gegen Waldhof Mannheim und dem 0:1 gegen Huddersfield Town. "Wir konnten alle die Minuten gehen, haben uns gewehrt, waren sehr kompakt und haben auch guten Fußball gespielt, dazu hat sich niemand verletzt. Wir machen Fortschritte."

Dreierpack durch Futkeu

Beim ersten Test gegen den Drittligisten Waldhof Mannheim sorgte Noel Futkeu mit einem Dreierpack (12./35./36. Minute) maßgeblich für den Erfolg der Spielvereinigung, zudem jubelte Juan Cabrera (36.) als Torschütze. "Das erste Spiel haben wir verdient gewonnen, das zweite hätten wir nicht verlieren müssen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Gegner unter normalen Umständen zur Halbzeit schon in Unterzahl gewesen wäre", monierte Kleine. Seit Anfang Mai steht er bei den Franken in der Verantwortung.

Erst Union, dann Dynamo

Die Fürther erzielten in Kössen gegen die Briten früh einen Treffer durch Jomaine Consbruch, der aber aufgrund einer Abseitsstellung von Omar Sillah nicht zählte (4. Minute). Bojan Radulovic traf in der Schlussphase für Huddersfield. Nach einem Test am kommenden Samstag gegen den 1. FC Union Berlin startet eine Woche später die Zweitliga-Saison. Gegner ist dann zu Hause Dynamo Dresden.

Massimo wechselt zu Poldi

Nicht mehr dabei ist dann Flügelspieler Roberto Massimo. Am Tag vor dem Ende des Trainingslagers am Sonntag in Österreich verkündeten die Franken den Wechsel zum polnischen Erstligisten Gornik Zabrze. In Zabrze wird der 24-Jährige mit dem mittlerweile 40 Jahre alten Lukas Podolski, Weltmeister von 2014, zusammenspielen. Massimos Vertrag in Fürth wäre noch bis 30. Juni 2026 gelaufen. Im vergangenen Sommer war er ablösefrei vom VfB Stuttgart gekommen.