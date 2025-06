Fürth startet in die Vorbereitung: Duo darf sich zeigen

Es geht wieder los: Greuther Fürth bereitet sich auf die neue Saison vor. Mit dabei sind zwei Trainingsgäste aus der eigenen U23.

Thomas Kleine ist mit Fürth in die Vorbereitung gestartet.

Fürth

Mit zwei Trainingsgästen aus der U23-Mannschaft hat Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth die Vorbereitung aufgenommen. Marlon Fries und Adem Imeri dürfen sich vorerst präsentieren und an den Einheiten der Profis teilnehmen, teilte der Club mit. Vor rund 150 Fans absolvierten 22 Feldspieler und vier Torhüter die erste Einheit unter Chefcoach Thomas Kleine.

Nicht mit dabei waren Lukas Reich aufgrund seines Sonderurlaubs nach der U19-Europameisterschaft sowie die beiden verletzten Spieler Sacha Bansé und Aaron Keller.

"In den nächsten sechs Wochen wollen wir die Grundlage schaffen, die wir für das künftige Spiel brauchen. Wir wollen leidenschaftlich agieren, mit und gegen den Ball, taktisch variabel sein und schnell als Mannschaft zusammenwachsen", erklärte Kleine den Plan mit vielen Doppeleinheiten für die kommenden Tage. Das erste Testspiel steht am Samstag beim 1. FC Herzogenaurach an.