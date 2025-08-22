AZ-Plus

Fürth-Coach vor Kiel-Spiel: "Würden uns über 1:0 freuen"

Greuther Fürth ist mit zwei torreichen Partien in die Saison gestartet. Nun kommt Absteiger Kiel an den Ronhof. Trotz des Fehlstarts der Norddeutschen warnt der Fürth-Coach.
dpa |
Fürth-Trainer Thomas Kleine warnt vor Absteiger Kiel. (Archivbild)
Fürth-Trainer Thomas Kleine warnt vor Absteiger Kiel. (Archivbild) © David Ebener/dpa
Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth will sich vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel nicht vom Fehlstart des Bundesliga-Absteigers täuschen lassen. "Wir wissen um die Qualität von Kiel", warnte Trainer Thomas Kleine vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Die Fußballer von der Ostsee hatten die ersten zwei Matches verloren. Kleine aber erinnerte, dass dies nur an Nuancen lag und Holstein beide Male hätte punkten können.

Die Franken erwarten 10.500 Zuschauer und eine "hochinteressante Partie", wie der Coach sagte. Nach dem 3:2 gegen Dresden und dem 2:3 in Braunschweig zeigte er sich zufrieden mit der Torausbeute. "Wir hatten ganz klar das Ziel, offensiv mutiger zu spielen und viele Chancen zu erarbeiten". Am Abwehrverhalten gelte es nun aber noch zu feilen. "Wir würden uns über ein 1:0 sehr freuen", sagte der Trainer.

