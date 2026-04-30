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Für Milliardenbetrag: Siemens verkauft Züge in die Schweiz

Die Schweizerischen Bundesbahnen haben für einen Milliardenbetrag beim Münchner Konzern bestellt.
AZ/dpa |
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Siemens-Chef Roland Busch kann sich über einen Großauftrag freuen. (Archivbild)
Siemens-Chef Roland Busch kann sich über einen Großauftrag freuen. (Archivbild) © Michael Matthey/dpa
München

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) kaufen bei Siemens bis zu 200 Züge. Für 116 Doppelstockzüge des Modells Desiro gibt es bereits eine Bestellung, für weitere 84 eine Option, wie der Münchner Konzern mitteilt. Der Auftragswert liege bei rund 2 Milliarden Schweizer Franken (2,2 Mrd. Euro). Die Züge sollen ab 2031 im Netz der Zürcher S-Bahn eingesetzt werden. Sie bieten 540 Sitzplätze und sollen die Kapazität auf stark frequentierten Linien erhöhen.

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