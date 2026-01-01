Für 40 Euro Eintritt: So viele feierten auf Münchens Silvestermeile ins neue Jahr

Livemusik, Lichtprojektionen und keine Zwischenfälle: Münchens große Silvesterparty verlief laut Veranstaltern völlig friedlich.

Bei einer großen Silvesterparty auf der Ludwigstraße in München haben nach Veranstalterangaben um die 10.000 Menschen in das Jahr 2026 hineingefeiert. Es sei alles ganz friedlich gewesen, sagte Katrin Strauch von der Veranstaltungsagentur Gral. "Es gab keine Zwischenfälle, überhaupt nichts."

Bei der Party gab es Livemusik und Lichtprojektionen mit Lasertechnik, Feuerwerk durfte in den gesperrten Bereich der privaten Veranstaltung nicht mitgenommen werden. Die Tickets für die Veranstaltung kosteten um die 40 Euro.