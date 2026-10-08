Nach einem Unfall in Würzburg steht eine junge Frau unter Verdacht, berauscht gefahren zu sein. Der Schaden liegt bei rund 25.000 Euro – und die Polizei nimmt eine Blutprobe.

In Würzburg ist eine junge Frau mit ihrem Mercedes SLK in ein Möbelhaus gefahren.

Vermutlich unter Drogeneinfluss ist eine junge Frau mit ihrem Auto in Würzburg in ein Möbelhaus gekracht. Die Fahrerin eines Mercedes Sportwagen wurde nach Polizeiangaben nicht verletzt. Eine Schaufensterscheibe ging zu Bruch, zudem wurde ein Betonpfeiler beschädigt. Am Auto entstand Totalschaden. Die Ermittler schätzen den Gesamtschaden auf etwa 25.000 Euro.

Hinweis auf THC im Blut

Weil die Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten zeigte – das können ein unsicherer Gang, eine verwaschene Sprache sowie Zittern und Schwitzen sein –, musste sie sich einem Urintest unterziehen. Dieser war nach Polizeiangaben positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). THC ist der wichtigste psychoaktive Wirkstoff der Cannabispflanze und verursacht unter anderem das "High"-Gefühl. Anschließend wurde der 24-Jährigen Blut abgenommen.

Cannabis-Grenzwerte beim Autofahren in Deutschland

Das Bundesministerium für Verkehr informiert, dass im Straßenverkehr in Deutschland ein gesetzlicher THC-Grenzwert von 3,5 Nanogramm je Milliliter Blutserum für das Autofahren nach dem Cannabiskonsum herrscht. Das soll der 0,5-Promille-Grenze für Alkohol entsprechen.

Laut Informationen des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs ADAC ist bei Überschreitung der Grenze eine Strafe von 500 Euro fällig sowie ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte. Bei einem Mix mit Alkohol erhöhe sich das Bußgeld auf 1000 Euro Buße, einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau am Morgen in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.