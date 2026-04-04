Fünf Autos auf A9 zusammengestoßen – drei Verletzte, kilometerlanger Stau Richtung München

Bei einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Autos auf der A9 bei Manching werden drei Menschen verletzt. Was die Polizei zu den Hintergründen des Unfalls sagt.

Manching

Bei einer Unfallserie auf der A9 nahe Manching (Landkreis Pfaffenhofen) sind insgesamt fünf Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Senior habe laut Polizei zu spät bemerkt, dass der Wagen vor ihm wegen des Verkehrs stark abbremsen musste und fuhr in das Heck des Fahrzeugs. Drei weitere Autos fuhren am Freitag ebenfalls auf. Durch den Zusammenstoß wurden drei Menschen leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte zwei Fahrspuren der A9 in Richtung München. Dahinter bildete sich demnach ein kilometerlanger Stau. Die Ermittler schätzen den Schaden auf insgesamt rund 150.000 Euro.