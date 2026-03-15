Frühling erstmal vorbei? Schnee und Regen halten erneut in Bayern Einzug

Wolken, Niederschlag und kühle Temperaturen prägen das Wetter in Bayern. Auch zum Wochenstart bleibt es wechselhaft.

Trübe Aussichten: In Bayern werden Wolken und Regen erwartet - und in höheren Lagen Schnee.

Frühlingswetter adé? In Bayern gibt es aktuell überwiegend Regen und Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber bei circa 800 Metern, nachts kann es sogar oberhalb von 600 Metern schneien.

Im Verlauf des Tages bleibt es bewölkt, hin und wieder fällt Regen. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 5 und 11 Grad. In der Nacht zu Montag fallen die Temperaturen auf bis zu minus 2 Grad. In den Bergen schneit es, andernorts fällt Regen.

Schauer zum Wochenstart

Die Aussichten zum Wochenstart sind ähnlich: Am Montag erwartet der DWD viele Wolken, Schauer und vereinzelt Gewitter mit Graupel. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 10 Grad. In höheren Lagen soll es schneien.