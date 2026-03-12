Frühling ade: So wird das Wetter am Wochenende in Bayern

In den vergangenen Tagen zeigte sich der Frühling hauptsächlich von seiner freundlichen Seite. Doch zum Wochenende ist schlechteres Wetter in Sicht.

Am Donnerstag und Freitag wird sich die Sonne in Bayern laut Deutschem Wetterdienst etwas rarer machen. (Archivbild)

Das schöne Frühlingswetter der vergangenen Tage wird zum Wochenende hin weniger erfreulich: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den heutigen Donnerstag zunächst im ganzen Freistaat Wolken, in Alpennähe und in Ostbayern auch noch etwas Regen. Erst am Nachmittag könnte es demnach bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 15 Grad wieder sonniger werden.

Die anschließende Nacht soll in weiten Teilen Bayerns klar oder nur gering bewölkt und vergleichsweise kalt sein, der Freitag dann zunächst wieder Sonne bringen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 18 Grad. In Franken werden aber laut Wetterdienst allmählich Wolken aufziehen, in Unterfranken soll es am Freitagabend regnen.

Der Samstag soll dann mit Ausnahme Südostbayerns überall stark bewölkt verlaufen, in Franken und Schwaben mit etwas Regen. In der Nacht zum Sonntag könnte es demnach gebietsweise recht kühl werden und die Schneefallgrenze auf unter 1.000 Meter sinken.