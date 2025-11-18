AZ-Plus

Frost und Schnee: Glättegefahr auf Bayerns Straßen

Glatte Straßen und frischer Schnee prägen den Morgen in Bayern. Wo Sonne erwartet wird und wo Frost und Wolken dominieren, zeigt der aktuelle Wetterbericht.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Schnee und Glätte beeinträchtigten auch die Autofahrer im Freistaat.
Schnee und Glätte beeinträchtigten auch die Autofahrer im Freistaat. © Sven Hoppe/dpa

Frost und mancherorts Schneefall haben am Morgen in weiten Teilen Bayerns für glatte Straßen gesorgt. Weiße Flocken kamen vor allem in Mittelgebirgsraum und in den Alpen herunter, wie es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) hieß.

Für heute erwartet der DWD von Franken bis in den Bayerischen Wald eine dichte Wolkendecke. Über Sonne können sich dagegen die Menschen in den Landkreisen vom Bodensee bis in die niederbayerische Donauregion freuen. Frostig bleibt es im Frankenwald mit 0 Grad, bis zu 6 Grad werden in der Rhein-Main-Region erwartet. 

Südlich von Fränkischer Alb und Bayerwald soll es auch in der Nacht zu Mittwoch sternenklar bleiben, nördlich davon überwiegen die Wolken. In Franken kann laut den Wettexperten zudem etwas Schnee fallen. Die Tiefstwerte werden mit minus 9 Grad in den Alpen erwartet, im Raum Aschaffenburg dürften es 0 Grad werden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.