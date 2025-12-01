Frost und Nebel zum Dezember – Sonne ab Dienstag möglich

Frost, Glätte und Nebel. Der erste Tag im Dezember wird grau und trüb. Für den Lauf der Woche hat der Deutsche Wetterdienst aber auch bessere Aussichten.

Die erste Dezemberwoche startet in Bayern mit Frost, Glätte und Nebel. Ab Dienstag soll sich auch die Sonne zeigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Morgen soll es im nördlichen Franken Frost und Glätte geben. Im Alpenvorland beginnt der erste Tag im Dezember mit Regen, nur in höheren Alpentälern wird er zu Schneegriesel. Der Nachmittag werde grau bei zwei bis sechs Grad, so die Meteorologen. In München startet der Tag ebenso eher trüb bei 3 Grad. Am Frühen Nachmittag wird die Maximaltermperatur von 5 Grad erreicht. Es kann leichte Niederschläge geben.

Auch in der Nacht zum Dienstag erwartet der DWD in Nordbayern und im Alpenvorland Frost bei bis zu minus sechs Grad. Nebelig soll es zudem in Franken, der Oberpfalz und im Süden Bayerns werden. In München werden in der Nacht maximal minus 1 Grad erreicht. Der Tag soll dafür dann weitgehend freundlich sein, mit Sonne bei bis zu sieben Grad.

In der Nacht zum Mittwoch soll dann jedoch wieder dichter Nebel in den überwiegenden Teilen Bayerns aufkommen. Mit Neuschnee ist nach aktuellen Angaben vorerst nicht zu rechnen.