Frost und Nebel bestimmen Wetter in Bayern

Der Dienstag macht da weiter, wo der Montag aufgehört hat. Wer blauen Himmel will, braucht Geduld und mancherorts auch Glück.
AZ/ dpa |
Nach einer kalten Nacht kann es in Bayern örtlich wieder zu Nebel kommen. (Archivbild)
Nach einer kalten Nacht kann es in Bayern örtlich wieder zu Nebel kommen. (Archivbild)

Der frostige und vielerorts neblige Start in die neue Woche setzt sich in Bayern auch am Dienstag zunächst fort. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den Morgenstunden insbesondere südlich der Donau gebietsweise mit Sichtweiten unter 150 Metern. Im Laufe des Tages ist dann aber auch wieder Sonne möglich.

Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge im Nebel teils kaum über null Grad und reichen bis zu zehn Grad auf den Hügeln im Alpenvorland. Die Sonne zeigt sich laut DWD vor allem an den Alpen und in höheren Lagen der Mittelgebirge, später soll sie sich auch in Teilen Frankens und im südlichen Alpenvorland blicken lassen. Im Rest des Freistaats soll es dagegen trüb bleiben.

